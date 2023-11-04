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Yaşam
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Kars güz renklerine büründü

2023-11-04 22:50:58
Kars güz renklerine büründü

Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerinden Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

#1
Foto - Kars güz renklerine büründü

Sarıkamış'ın 2 bin 368 rakımlı Handere, Yeniköy, Çamyazı ormanlık alanında ağaçların sarı, yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#2
Foto - Kars güz renklerine büründü

Sonbaharın güzelliklerini izleyen doğa fotoğrafçıları farklı tonlara bürünen kavak, huş, kuşburnu ve kayın ağaçlarının fotoğraflarını çekti.

#3
Foto - Kars güz renklerine büründü

Doğaseverlerden Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın doğasının sonbahar renkleriyle farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

#4
Foto - Kars güz renklerine büründü

Güz renklerini fotoğraflamanın mutluluk verdiğini ifade eden Solmaz, "Sarıkamış ormanlarında huş ağaçlarının da varlığı güzel kareler çekmemize sebep oluyor. İsterim ki doğaseverler, fotoğrafseverler, bu günleri ve bu anları karelemek isteyenler Sarıkamış'a gelsinler." dedi.

#5
Foto - Kars güz renklerine büründü

Kağızman ilçesindeki kayısı bahçelerinde de renk cümbüşü yaşanıyor. Farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda ziyaretçiler bahçelerde fotoğraf çektiriyor.

#6
Foto - Kars güz renklerine büründü

#7
Foto - Kars güz renklerine büründü

#8
Foto - Kars güz renklerine büründü

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