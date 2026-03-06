Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan dünyaca ünlü Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan dünyaca ünlü Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.
Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte otel, pansiyon ve yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, yayladaki orman örtüsüyle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.
Kar altındaki Ayder Yaylası'nda oluşan manzaralar dronla kaydedildi.
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23