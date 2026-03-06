  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanı açıkladı! Her zaman antibiyotik gerekli mi? Kulak iltihabı hakkında bilinmeyenler Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif Hilal Kaplan, 'Türkiye için milli güvenlik meselesi' diyerek göz ardı edilen o soruyu sordu Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan Tokat'ta çarpıcı tespitler! Ordu komutanı tüm dünyaya ilan etti! Sudan da savaşta tarafını seçti Milyonlarca kişinin bilgileri çalınmış olabilir! Türkiye'deki ünlü giyim devi hacklendi
Doğa
15
Yeniakit Publisher
Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi
AA Giriş Tarihi:

Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan dünyaca ünlü Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.

#1
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

#2
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Kar yağışıyla birlikte otel, pansiyon ve yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, yayladaki orman örtüsüyle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.

#3
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Kar altındaki Ayder Yaylası'nda oluşan manzaralar dronla kaydedildi.

#4
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#5
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#6
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#7
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#8
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#9
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#10
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#11
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#12
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#13
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

#14
Foto - Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi

Karla kaplanan Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geld..
ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Dünya

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yöne..
İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"
Dünya

İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"

Yemen’de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı askeri müdahale ihtimaline k..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23