Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Katil zanlısı ilk eşi evi terk edince kuma olarak yaşadığı Elif Durmaz'a resmi nikah kıymış Katil zanlısı Bekir Durmaz'ın başka biri ile evliyken çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında kuma olarak Elif Durmaz ile yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif Durmaz ile resmi nikah yaptığı belirlendi. Çiftin evliliklerinden 3 çocuğu olurken, yaşadıkları sorunların ardından anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamamaları nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı öğrenildi. 11 yaşındaki çocukları olaya şahit olmuş Olay günü Bekir Durmaz'ın yeni tuttuğu evi gösterdiği Elif Durmaz'ın, o evde yaşamayacağını belirtmesinin ardından katil zanlısının evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce ise ev ve çocuklar için alışveriş yaptıkları belirlendi. Bekir Durmaz'ın alışverişten döndükten sonra tartıştıkları esnada araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D.'nin de olduğu ve olaya şahit olduğu öğrenildi.