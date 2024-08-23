2024-08-23 13:18:48 Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş
Konya'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren cani kocanın cinayeti otomobilde bulunan engelli oğlunun bulunduğu sırada işlediği, zanlıya daha önce eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Cinayete kurban giden kadının olay öncesi KADES uygulaması üzerinden polisi çağıracağını söylediği, uygulamayı kullanamadan öldürüldüğü belirlendi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlük yapan Bekir Durmaz, ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı çocuklara alışveriş yapmak için çağırdığı otomobil içerisinde çıkan tartışma sonrası engelli oğlunun da araçta bulunduğu sırada 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşini öldürdüğü araçla çevrede gördüğü vatandaşlardan karakolun yerini sorarak beraber karakola giden Bekir Durmaz gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Bekir Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.