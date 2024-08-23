  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Ali Koç bunu demiş olabilir mi? PİAR Araştırma Başkanı’ndan Ali Koç iddiası: 'Ülke elden gidiyor'...

Galatasaray'da yapıyı bozan 6 detay! Okuyunca siz de hak vereceksiniz... Bomba gelişme yaşanabilir!

İngilizler duyurdu! Galatasaray'a 60 milyon euroluk müjde geldi...

Ve uçak iniyor! Süper Lig'e hoşgeldin Sergio Ramos! Sonunda atacak imzayı...

VIP tur aracı, tur otobüsüyle çarpıştı

Roblox'un ardından gündeme geldiler! Çocukları mahveden 10 oyun

Türkiye’deki üretimin yarısı burada! PKK’nın cirit attığı Gabar’a bir de şimdi bakın

Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden Narin'den 3 gündür haber alınamıyor

Türkiye petrol üretiminin yarısı Gabar'dan
Aktüel
3
Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

2024-08-23 13:18:48
Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Konya'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren cani kocanın cinayeti otomobilde bulunan engelli oğlunun bulunduğu sırada işlediği, zanlıya daha önce eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Cinayete kurban giden kadının olay öncesi KADES uygulaması üzerinden polisi çağıracağını söylediği, uygulamayı kullanamadan öldürüldüğü belirlendi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlük yapan Bekir Durmaz, ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı çocuklara alışveriş yapmak için çağırdığı otomobil içerisinde çıkan tartışma sonrası engelli oğlunun da araçta bulunduğu sırada 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşini öldürdüğü araçla çevrede gördüğü vatandaşlardan karakolun yerini sorarak beraber karakola giden Bekir Durmaz gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Bekir Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#1
Foto - Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Katil zanlısı ilk eşi evi terk edince kuma olarak yaşadığı Elif Durmaz'a resmi nikah kıymış Katil zanlısı Bekir Durmaz'ın başka biri ile evliyken çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında kuma olarak Elif Durmaz ile yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif Durmaz ile resmi nikah yaptığı belirlendi. Çiftin evliliklerinden 3 çocuğu olurken, yaşadıkları sorunların ardından anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamamaları nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı öğrenildi. 11 yaşındaki çocukları olaya şahit olmuş Olay günü Bekir Durmaz'ın yeni tuttuğu evi gösterdiği Elif Durmaz'ın, o evde yaşamayacağını belirtmesinin ardından katil zanlısının evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce ise ev ve çocuklar için alışveriş yaptıkları belirlendi. Bekir Durmaz'ın alışverişten döndükten sonra tartıştıkları esnada araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D.'nin de olduğu ve olaya şahit olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Cinyatete kurban giden kadın KADES uygulamasını kullanamadan öldürülmüş, katil koca karakolun yolunu şaşırınca gördüğü kişilere sormuş Daha önce de eşiyle tartışmaları olduğu ve uzaklaştırma kararı aldıkları öğrenilen katil zanlısı Bekir Durmaz, "Daha önce de tartışmalarımız oldu. O zaman bu konudan da tokat atmışlığım olmuştu. Bir kere de çay sehpasını onun üzerine attım. Sonrasında da evden uzaklaştırma almıştım. Alışverişten döndükten sonra tartıştık. Başka birini sevdiğini söyledi bana, KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağı ve beni evden attıracağını söylemesi üzerine kendimi kaybettim. Aldığım bıçağı Elif'e salladım, birkaç kere daha vurdum. Karakolun yolunu şaşırınca kaldırımda gördüğüm kişiye yolu sordum. Sonra polis merkezinin önüne giderek teslim oldum. Yolda nefes alıyordu sonrasını bilmiyorum" şeklinde anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’da polise roketli saldırı! 12 polis öldü 7 yaralı var
Dünya

Pakistan’da polise roketli saldırı! 12 polis öldü 7 yaralı var

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.
İstanbul'da denize öyle bir şey oldu ki... Görenler panikledi!
Yerel

İstanbul'da denize öyle bir şey oldu ki... Görenler panikledi!

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı yazlıkların yoğun bulunduğu Kumburgaz semtindeki denizin rengi değişince, çevrede tedirginliğe ..
Dünyada ilk! Akciğer kanseri tarih oluyor
Sağlık

Dünyada ilk! Akciğer kanseri tarih oluyor

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı, hastalar üzerinde denenmeye başladı. Uzmanlar, bu aşının binlerce hayatı kurtarma potansiyelini "çı..
PKK’nın suyu ısınıyor! Son aylar
Gündem

PKK’nın suyu ısınıyor! Son aylar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından, Irak ile Bağdat'ta kurulması planlanan "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi"ne ilişkin ..
Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi!
Dünya

Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi!

ABD'nin bölgeye gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Ortadoğu'ya ulaştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'nin umutl..
O maddenin üretimi tüm dünyada azalırken Türkiye'de arttı!
Ekonomi

O maddenin üretimi tüm dünyada azalırken Türkiye'de arttı!

Küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 152,8 milyon tona düşerken, Türkiye’de yüzde 4 artarak 3,1 mily..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23