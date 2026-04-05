Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Av. Orkun Gülaç ile Av. Zeynep Aslaner, Mehmet Doğan Atay’ın ve yöneticilerin konkordato ilan ederek ve “bizim mal varlığımız yok” diyerek, holding ve şirketleri için açtıkları genel kurul iptal davalarını negatif yönde etkilemeye çalıştıklarını ifade ettiler. Avukatlar, “Ama bilirkişi raporları ve itirazlarımızla bu konkordato davası reddedildi. Onların istediği olmadı. Amaçları miras davasında mirasçıların malvarlıklarına ulaşmalarını engellemekti. Bunu önledik. Genel kurul iptal davaları devam ediyor. Davaların hepsinde genel kurul iptal kararı çıkıyor. Şu an hepsi lehimize gidiyor. Holdingin ana varlığı Batı Kömür İşletmeleri. Orada da karşı tarafın işler ters giderse diye yaptıkları planlar var. Tespit ettiğimiz şeyler var. Takip ediyoruz” dediler.