Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Geçtiğimiz yıl bilirkişinin mal varlıkları tespiti devam ederken, Süleyman Atay’ın avukatları Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş., Atay Holding A.Ş., Aydın Linyit A.Ş. Ototay İç ve Dış Ticaret A.Ş., Batı Kömür İşletmeleri A.Ş., Gıdatay şirketlerinin genel kurullarının iptali için davalılar mahkeme açtı. Hemen ardından Erdoğan Atay Holding ve Atay Holding ve iştiraki şirketler konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Mart tarihinde aldığı kararla holding ve şirketlerin kesin mühlet talebini reddederek, tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.