Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Kardeşlerin miras kavgası sonrası iflasa sürüklendiği belirtilen ünlü holdingle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'Holdingin iflası hileli' denilerek dava açılıyor.

1
#1
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin gündemine miras tartışmalarıyla oturan İzmirli Atay Holding’in geçen yıl konkordato ilan etmesi ve mahkemenin geçen ay konkordato talebini reddetmesi büyük şok yaratırken, onlarca şirketi, binlerce dönüm kömür madeni, zeytin bahçeleri ile varlığı 1.5 milyar doların üzerinde olan holdingin mirasçıları arasında dava başka boyuta taşınıyor.

#2
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Davacı Süleyman Atay’ın avukatları Orkun Gülaç ve Zeynep Aslaner, Holdingi konkordato ilan ederek zor duruma sokup kasıtlı olarak kötüye götürdüklerini iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup, dava açacaklarını söyledi.

#3
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Kökleri 1910 yılına kadar uzanan Atay Holding'in Kurucusu Erdoğan Atay'ın 2022 yılında vefatının ardından büyük oğlu Süleyman Atay ile yine 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, 2023 yılında kardeşleri Mehmet Doğan Atay'a ağır suçlamalar yönelterek dava açtı. Ölüme Bağlı Tasarruf, Tapu İptali Ve Tescil, Sözleşmenin İptali istemiyle açılan davada, mahkeme şirket varlıklarının değerinin tespiti için bilirkişi heyetini görevlendirdi.

#4
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Geçtiğimiz yıl bilirkişinin mal varlıkları tespiti devam ederken, Süleyman Atay’ın avukatları Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş., Atay Holding A.Ş., Aydın Linyit A.Ş. Ototay İç ve Dış Ticaret A.Ş., Batı Kömür İşletmeleri A.Ş., Gıdatay şirketlerinin genel kurullarının iptali için davalılar mahkeme açtı. Hemen ardından Erdoğan Atay Holding ve Atay Holding ve iştiraki şirketler konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Mart tarihinde aldığı kararla holding ve şirketlerin kesin mühlet talebini reddederek, tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

#5
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Av. Orkun Gülaç ile Av. Zeynep Aslaner, Mehmet Doğan Atay’ın ve yöneticilerin konkordato ilan ederek ve “bizim mal varlığımız yok” diyerek, holding ve şirketleri için açtıkları genel kurul iptal davalarını negatif yönde etkilemeye çalıştıklarını ifade ettiler. Avukatlar, “Ama bilirkişi raporları ve itirazlarımızla bu konkordato davası reddedildi. Onların istediği olmadı. Amaçları miras davasında mirasçıların malvarlıklarına ulaşmalarını engellemekti. Bunu önledik. Genel kurul iptal davaları devam ediyor. Davaların hepsinde genel kurul iptal kararı çıkıyor. Şu an hepsi lehimize gidiyor. Holdingin ana varlığı Batı Kömür İşletmeleri. Orada da karşı tarafın işler ters giderse diye yaptıkları planlar var. Tespit ettiğimiz şeyler var. Takip ediyoruz” dediler.

#6
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Avukatlar, şunları söylediler: “Mehmet Doğan Atay, kar paylarının ödenmesini engelleyerek diğer mirasçıların zor durumda kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Kar payı dağıtılmıyor şu an. Böylece müvekkillerimiz paraya ihtiyacı olduğu için masaya oturacak, davanın sonucunu bekleyemeyecek diye bir plan yapıyorlar. Yargılama giderlerini bile karşılayamasınlar istiyorlar. Çünkü bizim davalarımızın bilirkişi ücretleri bile 1,5 milyon TL. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Holdingi bu duruma sokan, kasıtlı olarak kötüye götüren kişiler hakkında dava açacağız”.

#7
Foto - Kardeşlerin kavgası milyarlık holdingi iflasa sürükledi! 'Bu iflas hileli' denilerek harekete geçildi

Holdingin borca batık olmadığını kaydeden avukatlar, “İflas olması için borca batık olması gerekiyor. Borca batık olmayan firma konkordato süresi dolunca normal hayatına döner. Ancak hileli iflas olabilir. Biz bundan şüpheleniyoruz. O yüzden yakından takip ediyoruz. Bir devir yaptılar diyelim, ya da birine satış yaptılar, onun iptali için dava açıyoruz” ifadesini kullandılar.

Mehmet

Mehmet Doğan Atay Bey madem firmanız iflas etmiş verin ötekilere sende kurtul
