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Dünya
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Kardeş ülke ile ortak tatbikat

2022-12-05 11:31:30
Kardeş ülke ile ortak tatbikat

Azerbaycan’ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini korurken, Ermenistan’a karşı verilen mücadelede Türkiye’nin desteği unutulmuyor.

#1
Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

İki ülke arasında kurulan bağ, iş birlikleri ile daha da güçleniyor…

#2
Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

Bu kez de Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

#3
Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

Tatbikat; Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılıyor.

#4
Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

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Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.

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Foto - Kardeş ülke ile ortak tatbikat

AA’nın haberine göre ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.

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