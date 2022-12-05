2022-12-05 11:31:30 Kardeş ülke ile ortak tatbikat
Azerbaycan’ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini korurken, Ermenistan’a karşı verilen mücadelede Türkiye’nin desteği unutulmuyor.
Ceviz kabuğunu sakın atmayın! İnanılmaz bir etkisi var... Hiçbir uzmanın bahsetmediği harika bilgi...
Azerbaycan’ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini korurken, Ermenistan’a karşı verilen mücadelede Türkiye’nin desteği unutulmuyor.
İki ülke arasında kurulan bağ, iş birlikleri ile daha da güçleniyor…
Bu kez de Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.
Tatbikat; Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılıyor.
Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.
Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.
AA’nın haberine göre ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.
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