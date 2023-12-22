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Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

2023-12-22 13:48:45
Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

Hasan Öztürk, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağladığını, geriye pürüz olarak sadece Zengezur Koridoru’nun kaldığını belirtti. “Zengezur, hem psikolojik hem stratejik bir öneme sahip. Şayet barış anlaşması imzalanırsa bu kez Ermenistan Türkiye gümrük kapıları açılır, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gidiş gelişler başlar bölgeye barış gelir. Barışın geldiği yere, sermaye gelir.  Kalkınma olur! Azerbaycan’ın önümüzdeki 10 yıl içinde serbest bölgesi ile teşviklerle çok kısa sürede Hazar’ın Dubaisi olması içten bile değil” ifadelerini kullanan Öztürk, haber7.com’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

“(…) Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağladı, sadece bir pürüz kaldı. Zengezur Koridoru! Zengezur Koridoru, 44 günlük Vatan Muharebesi’nden sonra ateşkes ilan edildiğinde Ermenistan ile varılan mutabakatın en önemli ayağı. Zira, Azerbaycan’ın Nahçıvan ile ve böylece Türkiye ile doğrudan kara ve demir yolu ile birbirine bağlanması anlamına gelen Zengezur Koridoru’nun açılması için çok yönlü diplomasi çalışıyor. Burada zaman zaman Ermenistan ile zaman zaman İran ile yaşanan sıkıntılara rağmen, Türkiye ve Azerbaycan’ın kararlı tutumu devam ediyor.

#2
Foto - Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bölgede barış koridorları” diye başlayan cümlesinde Laçin Koridoru ile Zengezur Koridoru’nu aynı cümlede anlaması dikkat çekici! Hele hele Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı, “Barış Anlaşması” için inisiyatif alma çabası da ha keza. Türkiye, Ermenistan’ı işbirliği ve barış için cesaretlendiriyor. Azerbaycan, Ermenistan ile anlaşma için çaba sarf ediyor. Paşinyan da bu adımlara adımlarını uydurmaya çalışıyor. Rusya’nın “olumlu” pozisyonu da buna eklenince… Geriye İran’ın “ikincikli” tutumu kalıyor. Bunu da zamanla aşacağımıza inanıyoruz.

#3
Foto - Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

Zengezur Koridoru açıldığında Türkiye, Nahçıvan üzerinden Azerbaycan’a, oradan da Hazar üzerinden Türk dünyasına açılacak. Azerbaycan da Türkiye üzerinden Batı’ya açlmış olacak. Onun içindir ki Zengezur, hem psikolojik hem stratejik bir öneme sahip. Şayet barış anlaşması imzalanırsa bu kez Ermenistan Türkiye gümrük kapıları açılır, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gidiş gelişler başlar bölgeye barış gelir. Barışın geldiği yere, sermaye gelir.  Kalkınma olur! Azerbaycan’ın önümüzdeki 10 yıl içinde serbest bölgesi ile teşviklerle çok kısa sürede Hazar’ın Dubaisi olması içten bile değil. Yatırım ve iş yapmak isteyenlere duyurulur!”

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