2023-12-22 13:48:45 Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak
Hasan Öztürk, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağladığını, geriye pürüz olarak sadece Zengezur Koridoru’nun kaldığını belirtti. “Zengezur, hem psikolojik hem stratejik bir öneme sahip. Şayet barış anlaşması imzalanırsa bu kez Ermenistan Türkiye gümrük kapıları açılır, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gidiş gelişler başlar bölgeye barış gelir. Barışın geldiği yere, sermaye gelir. Kalkınma olur! Azerbaycan’ın önümüzdeki 10 yıl içinde serbest bölgesi ile teşviklerle çok kısa sürede Hazar’ın Dubaisi olması içten bile değil” ifadelerini kullanan Öztürk, haber7.com’daki yazısında özetle şunları kaydetti: