Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

“(…) Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağladı, sadece bir pürüz kaldı. Zengezur Koridoru! Zengezur Koridoru, 44 günlük Vatan Muharebesi’nden sonra ateşkes ilan edildiğinde Ermenistan ile varılan mutabakatın en önemli ayağı. Zira, Azerbaycan’ın Nahçıvan ile ve böylece Türkiye ile doğrudan kara ve demir yolu ile birbirine bağlanması anlamına gelen Zengezur Koridoru’nun açılması için çok yönlü diplomasi çalışıyor. Burada zaman zaman Ermenistan ile zaman zaman İran ile yaşanan sıkıntılara rağmen, Türkiye ve Azerbaycan’ın kararlı tutumu devam ediyor.