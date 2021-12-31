KARDEMİR'in tekerleri dünya yollarında

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem, AA muhabirine, KARDEMİR'in demir yolu ulaşım sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmek ve tedarik zincirini oluşturabilmek adına önemli adımlar atmaya devam ettiği söyledi. Erdem, 2022 yılı için demir yolu tekerleğinde ana satış odağını yurt dışına çevirdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına eş güdümlü olarak kurulan ve stratejik öneme sahip tesisimizle ülkemizin dışa bağımlılığını sonlandırıyor ve ihracatımızla ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Üretim kapasitemizi ve gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Katma değere önem veriyoruz, demir yolu teker üretimi bunlardan birisi." diye konuştu. Türkiye'nin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde üretim yapabilen bir tesise sahip olduklarına işaret eden Erdem, "Artık dünyada ve ülkemizde raylı ulaşım sistemleri çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ülkemizin yılda 40 bin tren tekeri ithalatı var. Tesisimiz yıllık 200 bin kadar çok farklı kategorilerde üretim yapabiliyor. Dünyada sadece birkaç ülkenin başarabildiğini Türkiye, burada Karabük'te yerli mühendisleriyle başarıyor. Ülkemizde ve dünyada hangi sınıfta bir demir yolu tekeri ihtiyacı varsa bunu karşılayabilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda dünyadaki birkaç ülkeden birisiyiz." dedi. Erdem, kalite ve pazarlama anlamında bütün sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Avrupa'da ve dünyada tren tekerleği konusunda çok daha iddialı bir kuruluş olacağız. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.