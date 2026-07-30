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Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

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IHA Giriş Tarihi:

Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in ordusunda isyan patlak verdi.

#1
Foto - Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Givati Tugayı'nın Tzabar Taburu'ndan yaklaşık 100 İsrail askeri; tabur komutanının, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırmasının ardından silah bırakma kararı aldığı kaydedildi.

#2
Foto - Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Givati Tugayı'nın Tzabar Taburu'ndan yaklaşık 100 İsrail askeri; tabur komutanının, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırmasının ardından silah bırakma kararı aldığı kaydedildi.

#3
Foto - Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

Askerlerin Negev çölündeki Sde Teiman üssünü terk ettiği kaydedildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmazlığın tabur komutanının "taburun kıdemli-genç asker geleneğiyle ilgili düzensiz olaylar" ile ilgili sembollerin kaldırılmasını emretmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

#4
Foto - Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

Haberde taburdaki askerlerin göre, kaldırılan semboller Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında alınan ve bir askerden diğerine aktarıldığı kaydedildi.

#5
Foto - Kalleş Siyonist ordusunda isyan! Yüzlerce terörist silah bıraktı

Haberde, askerlerin yaşananların ardından Gazze’ye yönelik saldırılarda yer almayacakları kaydedildi.

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