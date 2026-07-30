Konvoy Türkiye’ye giriş yaptı! Srebrenitsa’dan Filistin’e dayanışma yolculuğu

Filistin konvoyu sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, yolculuklarına Srebrenitsa'dan başladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Orada bundan 31 yıl önce yaşanmış soykırımı andık, şehitlere dua ettik ve bütün kötülüğün ortak olduğunu ve o gün müdahale edemediğimiz, uzanamadığımız ve bu acıların yaşanmasının olmasında sessizliğimizin payı olduğunu düşündüğümüz için Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için harekete geçtik. Bizim yaşadığımız bizim nefes aldığımız çağda olan bir soykırımı ve bunu durdurmak bizim görevimiz. Konvoyumuz, dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerin katılımıyla yolculuğuna devam ediyor. Bosna Hersek'te, Karadağ'da, Arnavutluk'ta ve Yunanistan'da, Balkan coğrafyasında şu ana kadar en büyük ilgi ve toplumsal destekle hareket etti. Konvoyumuzda 3 şehir temel hedefi var. Birincisi, Batı Şeria'nın da Gazze olmasını istemiyoruz. Bildiğiniz gibi İsrail şu anda Batı Şeria'da çok ciddi bir tehcir politikası izliyor ve açıktan açığa yeni bir Gazze yapacaklarını söylüyorlar. Yeni bir Gazze olmaması için bunu durdurmak bizim görevimiz. Bir taraftan ateşkesten sonra İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekirken, insani yardımların önünün açılması gerekirken bakıyoruz ki her geçen gün işgalini artırıyor ve bütün Gazze'yi ilhak etmek üzerine planlar yapıyor. Gazze'ye insani yardım girmiyor. Ateşkes dolayısıyla da Gazze biraz unutuldu ve biz Gazze'nin yeniden küresel gündeme düşmesini ve İsrail üzerindeki baskının artmasını istiyoruz."