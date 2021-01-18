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Yaşam
28
'Kardan adam'lar Bursa'ya damga vurdu

2021-01-18 18:47:19
'Kardan adam'lar Bursa'ya damga vurdu

Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Bursa'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı.

Bursa'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı.

#2
Foto - Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.

Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.

#3
Foto - Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

#4
Foto - Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü.

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü.

#5
Foto - Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#6
Foto - Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti.

Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti.

#7
Foto - Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi.

Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi.

#8
Foto - Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı.

Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı.

#9
Foto - Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.

Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.

#10
Foto - Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı.

Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı.

#11
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#12
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#13
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#14
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#15
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#16
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#17
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#18
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#19
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#20
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#21
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#22
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#23
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#24
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#25
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#26
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

#27
Foto - İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

İşte Bursa'dan kardan adam manzaraları...

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