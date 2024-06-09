Karbondioksit miktarı katlanarak artıyor

Bilim insanları yapılan yeni ölçümün 50 yıllık veri kaydındaki beşinci en büyük yıllık büyüme olduğunun altını çiziyor. Bu arada 2023’teki ölçüm de bir önceki yıldan 3,0 ppm daha fazlaydı. Bunlar birleştirildiğinde ise son iki yılda CO2 seviyelerinin Kuzey Yarımküre'de en yüksek olduğu Mayıs zirvesinde en büyük sıçramanın yaşandığı da resmileş oldu. Bilim insanları yaptıkları açıklamada "CO2 şu anda milyonlarca yılın en yüksek seviyesinde olmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha hızlı artıyor.” diyor. NOAA karbon döngüsü bilimcisi John Miller, sıçramanın büyük olasılıkla fosil yakıtların sürekli olarak yakılmasının yanı sıra El Nino koşullarının gezegenin CO2'yi absorbe etme kabiliyetini zorlaştırmasından kaynaklandığını söyledi.