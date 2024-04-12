  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şaşkına çeviren duyuru: 60 gün uyuyana 620 bin lira verilecek! İşte aranan özellikler

Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Rusya’dan tüm dünyayı şaşkına çeviren hamle! Uranyum zengini o ülkeyi…

Erdoğan’dan flaş Akşener hamlesi! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Galatasaray’ı bitirecek hamle! Bu da mı gol değil yahu! Çok üzülecek Cim-Bom çok…

TFF resmen açıkladı! Türk futbol tarihinde o maçlarda bir ilk yaşanacak! Sonuçlar şaşırtacak mı?

AK Partili Mehmet Metiner yine bombaladı! O “yalaka” detayı dikkat çekti

Seçim sonrası bomba anket! Sonuçlar çok şaşırttı

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ıydı! Değişimini görenlerin ağzı açık kaldı! Kimse tanıyamıyor

Ahmet Hakan’dan Fatih Erbakan’ı bitirecek hamle! Bu da mı gol değil he?
Siyaset
7
Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

2024-04-12 12:25:00
Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti ve DEM Parti'nin 2'şer, CHP ve MHP'nin ise 1'er itirazının kabul edildiğini belirtti.

#1
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Yener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz sürecini YSK'de takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bayram sürecinde de mesaiye devam ettiklerini belirten Yener, dün itibarıyla olağan itiraz sürecinin sona erdiğini, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan Pazar günü tamamlanacağını anımsattı.

#2
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ancak 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Yener, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu. Siyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları söyledi: "Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek."

#3
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Yener, seçimlerle ilgili olağanüstü itiraz koşullarının yasada yer aldığına işaret ederek, "Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Dünya Seçim Organları Birliğinin (A-WEB) YSK'yi "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görmesini değerlendiren Yener, ödülün 2023'teki seçimler ile daha önce gerçekleşen seçim sürecine ilişkin gönderdikleri sunumların değerlendirilmesi neticesinde verildiğini belirtti.

#5
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Başkan Yener, "Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nin gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz." dedi.

#6
Foto - Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Öte yandan Yener, yapılan itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirterek, seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran'da gerçekleşeceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu
Dünya

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama! Rus hükümeti bir kez daha vatandaşlarını uyardı. Bakanlık açıklamasında, Rus vatandaş..
ABD ordusu LOA’i gönderdi: F-35 savaş uçağı ile ilgili kararını verdi! Ardından tedariki yapılacak
Dünya

ABD ordusu LOA’i gönderdi: F-35 savaş uçağı ile ilgili kararını verdi! Ardından tedariki yapılacak

ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 planı açıklaması! Söz konusu karar: Yunanistan’ın F-35A Lightning II savaş uçağı tedariğine ilişkin kararın ..
İmamoğlu, PKK-TİKKO destekçisi militanına sahip çıktı!
Gündem

İmamoğlu, PKK-TİKKO destekçisi militanına sahip çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam ekibinde görevli bir terör örgütü yandaşı, Türk ordusunun en güçlü silahlarından SİHA'ları üreten Bayk..
100 yıllık hayal gerçek oluyor: 'İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakika!'
Gündem

100 yıllık hayal gerçek oluyor: 'İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakika!'

Antalya 100 yıllık hayali olan yüksek hızlı trene kavuşuyor. Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu, Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı..
Bademcik ameliyatı sonrası 39 milyon lira tazminat kazandılar! İstanbul'da görülmemiş olay
Gündem

Bademcik ameliyatı sonrası 39 milyon lira tazminat kazandılar! İstanbul'da görülmemiş olay

İstanbul’da bademcik ameliyatı olan çocuğun engelli kalmasının ardından ailesi 39 milyon liralık tazminat kazandı. Söz konusu karar tıp düny..
12 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (12 Nisan 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23