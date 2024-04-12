Karar verildi! Bu illerde yeniden seçim yapılacak! YSK Başkanı tek tek açıkladı 

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ancak 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Yener, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu. Siyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları söyledi: "Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek."