Karar canlı yayında açıklandı: Libya'da bulunan doğalgaz Türkiye'ye getirilmeyecek! Bakın ne yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya'daki doğalgazı Türkiye'ye getirmek yerine hangi adımı atacaklarını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönemde enerji girişimlerinde yaşanacak gelişmelerle ilgili kritik açıklamalarda bulunarak "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Libya'nın önemli bir petrol ülkesi olduğunu hatırlatan Bayraktar, "2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz.
Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız" açıklamasında bulunarak "Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir" açıklamalarında bulundu.
Bakan Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti: Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz.
Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız.
