Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

Abdulkadir Selvi, biraz geç olduğunu, ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu sonunda çözdüğünü belirtti. “Temel Karamollaoğlu, Erbakan’ın davam dediği, desteklediği, ömrünü uğruna verdiği ne varsa ona karşı. Temel Karamollaoğlu sadece muhalif olduğu için Erdoğan’a karşı değil, aynı zamanda Erbakan’ın davasına da karşı” ifadelerini kullanan Selvi, “İktidarın Filistin mitingi düzenlemesi şov” diyen Karamollaoğlu’na, “İsrail rahatsız oluyor da sen niye rahatsız oldun?” sorusunu yöneltti. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: