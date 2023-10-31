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Medya
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Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

2023-10-31 15:15:07
Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

Abdulkadir Selvi, biraz geç olduğunu, ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu sonunda çözdüğünü belirtti. “Temel Karamollaoğlu, Erbakan’ın davam dediği, desteklediği, ömrünü uğruna verdiği ne varsa ona karşı. Temel Karamollaoğlu sadece muhalif olduğu için Erdoğan’a karşı değil, aynı zamanda Erbakan’ın davasına da karşı” ifadelerini kullanan Selvi, “İktidarın Filistin mitingi düzenlemesi şov” diyen Karamollaoğlu’na, “İsrail rahatsız oluyor da sen niye rahatsız oldun?” sorusunu yöneltti. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

“Biraz geç oldu ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu çözdüm. Temel Karamoğlaoğlu, Erbakan’ın davam dediği, desteklediği, ömrünü uğruna verdiği ne varsa ona karşı. Temel Karamollaoğlu sadece muhalif olduğu için Erdoğan’a karşı değil, aynı zamanda Erbakan’ın davasına da karşı.

#2
Foto - Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

ERBAKAN, “AYASOFYA” DERDİ Erbakan “Ayasofya açılacak” der, başka bir şey demezdi. Ayasofya mitingleri düzenler, “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” derdi. Erbakan’ın hayallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Ayasofya’nın cami olarak açılmasını sağladı.

#3
Foto - Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

AYASOFYA’DA KÖTÜ SINAV VERDİ Ayasofya’nın açılmasını en çok Temel Karamollaoğlu’nun desteklemesi beklenirdi. Ama Temel Karamollaoğlu,”Ayasofya büyük bir müessese, büyük bir bina, cami olarak kullanılan kısımlarının ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır, gelir ziyaret ederler” dedi. FİLİSTİN ERBAKAN’IN DAVASIYDI Erbakan’ın davası Filistin davasıydı. İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına karşı sesini yükseltirdi. İsrail’in hedefinin Türkiye’nin topraklarının da içinde bulunduğu Arz-ı Mev’ûd olduğunu anlatırdı. Kudüs mitingleri düzenler, Mescid-i Aksa geceleri yapardı.

#4
Foto - Karamollaoğlu’ndan çok büyük skandal! Sen bundan niye rahatsız oldun be adam

ERDOĞAN, DÜNYAYA SESLENDİ İsrail, Gazze’de yaptığı katliama karşı İstanbul’da büyük Filistin mitingi düzenlendi. Milyonlarca insan Gazze’de zulmün durması için haykırdı. İsrail’i protesto mitinglerine, dünyada ilk kez bir devlet başkanı katıldı. Erdoğan’ın konuşması dünyada büyük ses getirdi. NEDEN RAHATSIZ OLDUN Ancak yine bundan da Temel Karamollaoğlu rahatsız oldu. “İktidarın Filistin mitingi düzenlemesi şov” dedi. İlahi Temel Karamollaoğlu, İsrail rahatsız oluyor da sen niye rahatsız oldun?” 

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