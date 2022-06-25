Karaman'dan çıkarılıyor! 78 ülke peşine düştü

Şuanda Karaman’dan Denizli’ye hammadde gönderiyoruz. Karaman traverteni dünyada bir marka haline geldi. Burada mermer organize sanayisinin bulunmamasının yanında bir de lojistik sıkıntısı var. Bu hammadde yüzlerce kilometre uzağa götürülerek işletiliyor. Bu önemli sorunun giderilmesi için yetkililerimiz çalışma yürütüyor. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Bizler de bu güzel bozkırın doğal taşlarını burada işleyerek dünyaya daha çok satarız" diye konuştu.