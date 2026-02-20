  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Vatan Savunucuları Günü'nde, tatil arayışına giren vatandaşlarının en çok Türkiye'yi tercih ettiğini duyurdu.

#1
Foto - Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!

Rusya Turizm Endüstrisi Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların, ülkede 23 Şubat'ta kutlanacak Vatan Savunucuları Günü'nde uçak bileti talebine dair bilgilere yer verildi.

#2
Foto - Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!

Yurt dışı destinasyonları tercih eden Rus yolcuların yüzde 28'inin Türkiye'ye bilet aldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'yi yüzde 18 payla Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 13 ile Çin'in takip ettiği kaydedildi.

#3
Foto - Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!

Açıklamada, iç pazarda ise Moskova'nın yüzde 27 payla ilk sırada yer aldığı bilgisine yer verilirken, St. Petersburg'un yüzde 16 ile ikinci, Murmansk'ın yüzde 12 payla üçüncü sırada bulunduğu belirtildi.

#4
Foto - Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, turizm talebinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında önemli bir fark bulunduğunu belirterek, "Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." ifadesini kullanmıştı./ kaynak: akşam

