Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken Türk gıda markasından kötü haber geldi. Firmanın borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle iflas ettiği belirtildi.
Firma sahibi Ceyhun Gündüz, ALN Fruit A.Ş. ve Alya Meyve Ltd. Şti. borçlarını yapılandırmak ve iflastan kurtulmak için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme bu talebi kabul etmezken, ödeme planını onaylamadı. Şirketin borçları, mal varlığından çok daha fazla olduğu (borca batıklık) tespit edildi.
18 Şubat 2026 günü saat 14:19 itibariyle mahkeme bu şirketin resmi olarak iflasına karar verdiği belirtildi. Şirketin varlıkları satılacak ve borçları ödenmeye çalışılacak. Süreç "basit tasfiye" usulüyle gerçekleşecek.
ALN Fruit A.Ş için mahkeme iflas şartlarının henüz oluşmadığına karar verirken, Ceyhun Gündüz’ün de "tacir" (ticari işletme sahibi) sıfatı taşımadığı için hukuk kuralları gereği iflasına karar verilemediği aktarıldı.
Konkordato süreci devam ederken bu kişileri ve şirketleri hacizlerden koruyan tüm tedbir kararları da kaldırıldı. Artık alacaklılar icra takibi yapabilir hale geldi. Ayrıca süreci yönetmesi için atanan komiser İsmail Arı’nın görevi de sona erdi.
Alya Şirketi 2018 yılında Ceyhun Gündüz tarafından Bursa’ da Kuruldu. Alya Meyve şirketi, çoğunlukla kiraz, Bursa siyah İnciri ve nar ürünlerini Avrupa, Uzak Doğu ve Rusya ülkelerinde ihracat ediyordu.
İlan.gov.tr’de yayınlanan iflas davasına ilişkin bilgilerin tamamı şu şekilde; "Davacı borçlularCEYHUN GÜNDÜZ - T.C. N.23191525930, ALN FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No:0068175437500001, Vergi No:0681754375) ve ALYA MEYVE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0046123338400001, Vergi No:0461233384)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 112035 Sicil numarasına kayıtlı ALYA MEVYE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ'nin borca batık olması nedeniyle 18/02/2026 tarih, saat 14:19 itibariyle İFLASINA, İflas Tasfiyesinin basit tasfiye olarak uygulanmasına, Davacı ALN FRUİT A.Ş. Bakımından iflas şartları oluşmadığından davacı Ceyhun Gündüz'ün de tacir sıfatı bulunmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, Konkordato Komiseri İsmail ARI'nın görevinin sonlandırılmasına, Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan olunur."
