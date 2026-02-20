Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

İlan.gov.tr’de yayınlanan iflas davasına ilişkin bilgilerin tamamı şu şekilde; "Davacı borçlularCEYHUN GÜNDÜZ - T.C. N.23191525930, ALN FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No:0068175437500001, Vergi No:0681754375) ve ALYA MEYVE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0046123338400001, Vergi No:0461233384)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 112035 Sicil numarasına kayıtlı ALYA MEVYE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ'nin borca batık olması nedeniyle 18/02/2026 tarih, saat 14:19 itibariyle İFLASINA, İflas Tasfiyesinin basit tasfiye olarak uygulanmasına, Davacı ALN FRUİT A.Ş. Bakımından iflas şartları oluşmadığından davacı Ceyhun Gündüz'ün de tacir sıfatı bulunmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, Konkordato Komiseri İsmail ARI'nın görevinin sonlandırılmasına, Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan olunur."