  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin sinirlerini zorlayacak petrol hamlesi! 'Ne yapıp edip bayrak gösterip sondaj yapmamız lazım' Kötü haber geldi riskini ortadan kaldırın! Damar yağlanmasının erken tespiti kalp krizi... Gebelikte Ramazan'da oruç ile ilgili uzman isim açıkladı... Uzmanı ‘emeklilik iptali’ hakkında konuştu! Bu kişilerin maaşı kesilebilir Bilet satışları tavan yaptı: Türkiye'ye akın edecekler! Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti Belgelerin tamamı eksiksiz incelendi… Ekrem’in üniversitede sınav notlarına bakın! Ataya: Barış Kurulu sömürgeci bir adımdır... AKİT TV'ye dikkat çeken açıklama...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken Türk gıda markasından kötü haber geldi. Firmanın borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle iflas ettiği belirtildi.

#1
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

Firma sahibi Ceyhun Gündüz, ALN Fruit A.Ş. ve Alya Meyve Ltd. Şti. borçlarını yapılandırmak ve iflastan kurtulmak için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme bu talebi kabul etmezken, ödeme planını onaylamadı. Şirketin borçları, mal varlığından çok daha fazla olduğu (borca batıklık) tespit edildi.

#2
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

18 Şubat 2026 günü saat 14:19 itibariyle mahkeme bu şirketin resmi olarak iflasına karar verdiği belirtildi. Şirketin varlıkları satılacak ve borçları ödenmeye çalışılacak. Süreç "basit tasfiye" usulüyle gerçekleşecek.

#3
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

ALN Fruit A.Ş için mahkeme iflas şartlarının henüz oluşmadığına karar verirken, Ceyhun Gündüz’ün de "tacir" (ticari işletme sahibi) sıfatı taşımadığı için hukuk kuralları gereği iflasına karar verilemediği aktarıldı.

#4
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

Konkordato süreci devam ederken bu kişileri ve şirketleri hacizlerden koruyan tüm tedbir kararları da kaldırıldı. Artık alacaklılar icra takibi yapabilir hale geldi. Ayrıca süreci yönetmesi için atanan komiser İsmail Arı’nın görevi de sona erdi.

#5
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

Alya Şirketi 2018 yılında Ceyhun Gündüz tarafından Bursa’ da Kuruldu. Alya Meyve şirketi, çoğunlukla kiraz, Bursa siyah İnciri ve nar ürünlerini Avrupa, Uzak Doğu ve Rusya ülkelerinde ihracat ediyordu.

#6
Foto - Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti

İlan.gov.tr’de yayınlanan iflas davasına ilişkin bilgilerin tamamı şu şekilde; "Davacı borçlularCEYHUN GÜNDÜZ - T.C. N.23191525930, ALN FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No:0068175437500001, Vergi No:0681754375) ve ALYA MEYVE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0046123338400001, Vergi No:0461233384)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine; Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 112035 Sicil numarasına kayıtlı ALYA MEVYE VE GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ'nin borca batık olması nedeniyle 18/02/2026 tarih, saat 14:19 itibariyle İFLASINA, İflas Tasfiyesinin basit tasfiye olarak uygulanmasına, Davacı ALN FRUİT A.Ş. Bakımından iflas şartları oluşmadığından davacı Ceyhun Gündüz'ün de tacir sıfatı bulunmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, Konkordato Komiseri İsmail ARI'nın görevinin sonlandırılmasına, Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan olunur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
Gündem

Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, samimiyeti ve güçlü sesiyle dikkat çeken Celal Karatüre oldu. Merhum şair Abdurrahim Kara..
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı
Siyaset

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Özellikle fırsatçıların fahiş fiyat artışı için bahanelerini sıfıra indirmek ve ithalatı azaltarak Türkiye’nin kendi kendine yetmesini sağla..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü
Ekonomi

Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü

Mısır’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde geleneksel coşku sokaklara yansısa da hızla yükselen gıda fiyatları milyonlarca..
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23