Uzmanı ‘emeklilik iptali’ hakkında konuştu! Bu kişilerin maaşı kesilebilir

"EŞİNİN İŞ YERİNDE ÜCRET ALMADAN SADECE YARDIM AMAÇLI ÇALIŞILIYORSA SGK EMEKLİLİĞİ İPTAL EDEBİLİR" Karakaş, kişinin eşinin iş yerinde sigortalı olması durumunda yaşanabilecek sigortalılık ve emeklilik iptali durumlarını da aktararak, "Yasa diyor ki, eş kendi eşinin iş yerinde sigortalı olabilir. Ancak bir işçi gibi çalışırsa olabilir. Ama yardım amaçlı olarak çalışıyorsa bu sigortalı olmaz. Dolayısıyla eşlerin hizmet akdi ilişkisi olup olmadığına bakıyor. Eğer hizmet akdi ilişkisi, yani gerçek bir çalışma ve işçi gibi çalışma yoksa iptal edilmesi söz konusu. Bu anlamda eş kendi eşinin iş yerinde ücret alarak aynen bir işçi gibi çalışıyorsa sigortalı olabilir. Ama ücret almadan sadece yardım amaçlı çalışıyorsa SGK bunu da iptal edebilir" ifadelerini kullandı.