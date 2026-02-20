Uzmanı ‘emeklilik iptali’ hakkında konuştu! Bu kişilerin maaşı kesilebilir
Son dönemde sahte sigortalılık vakalarına karşı denetimlerini artıran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl yaklaşık 100 bine yakın kişinin emeklilik işlemini iptal ediyor. Kurumun incelemelerinde hangi durumların usulsüzlük kapsamında değerlendirildiği ve hangi hallerin 'sahte sigortalılık' sayıldığı ise dikkat çekiyor. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, konu üzerine SGK'nin hangi durumlarda emeklilik işlemlerini iptal ettiğine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.