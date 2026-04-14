Karadenizli balıkçılar sezonu değerlendirdi! Palamut üzdü, hamsi mutlu etti

Hamsinin beklenenden daha uzun süre avlandığını dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamsinin çok erken başlaması, geç bitmesinden dolayı bütün vatandaşlarımız balığa rağbet gösterdi. Bu sene hamsi boldu. Onun yanında tabii ki diğer balıklarımız da oldu. Bu sene de fiyatlarımız çok uygundu. Vatandaşlarımız balık fiyatları çok uygun olduğundan ilgi gösterdiler, balık satışlarımız da çok güzel geçti. Sezon bitiyor ama büyük gemilere yasak geliyor. Küçük kayıklar yine devam ediyor. Yani onun yanında küçük kayıkların da olta balıkçılığı başlıyor. Mezgit, istavrit, barbun, kalkan sezonu geliyor. Bu şekilde devam ediyor." Balık almaya gelenlerden Levent Tural ise sezon boyunca bol bol balık tüketme imkanı bulduklarını belirterek, "Hemen hemen haftada iki üç defa balık alıyorum. Annem balığı çok sevdiği için evde balığı eksik etmiyoruz. Bu sene memnunuz. Balık fiyatları çok yükselmedi normaldi. Alım gücümüze yetiyor." dedi.