Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Mahalleli Behzat Kurt da "İlginç bir yapı olmuş. Trabzon'da pek örneğine rastlamadığımız bir durumdu. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir binanın altından geçerek, bir yerden bir yere ulaşmak her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Karadeniz'in insanının keskin zekasının ve ihtiyaçlarının birleştiği bir yer olmuş" diye konuştu.