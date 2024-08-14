  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

2024-08-14 09:20:45
Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Trabzon Sürmene'de bulunan yol görenleri şaşırtıyor. 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi.

#1
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Trabzon'un Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde, arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla cami lojmanı altında kalan tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

#2
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde cami lojman binası yapımı için çalışma başlatıldı.

#3
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Ancak mahallede yeterli arazi bulunamayınca lojmanın bir bölümünün, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi.

#4
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Beton direkler üzerine 2 katlı lojman, yola inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altında kalan 3 metre yükseklikte, 50 santimetre genişliğindeki tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçip, cami önünde kalan keskin virajı dönerek, köylerine ulaşım sağlıyor.

#5
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Yaklaşık 350 nüfuslu mahallenin muhtarı Özgür Kurt, lojman altından ilk kez araçlarıyla geçenlerin şaşırdıklarını belirterek, "Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış. Bu yapıyı gören insanların hayretler içinde kaldığını gözlemliyoruz. Buraya özellikle ilk kez gelen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Karadeniz insanının zekasına hayran kaldıklarını görüyoruz" dedi.

#6
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Mahalleli Behzat Kurt da "İlginç bir yapı olmuş. Trabzon'da pek örneğine rastlamadığımız bir durumdu. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir binanın altından geçerek, bir yerden bir yere ulaşmak her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Karadeniz'in insanının keskin zekasının ve ihtiyaçlarının birleştiği bir yer olmuş" diye konuştu.

#7
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

#8
Foto - Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 5 yıl sınırı geldi
Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 5 yıl sınırı geldi

Çalışan herkesin en merak ettiği konulardan biri izin paraları. İşçi çalışmaya devam ederken kullanmadığı izinlerin parasını alamıyor. İşten..
Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın
Ekonomi

Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Batılı ülkelerin yaptırımına maruz kalan Rusya, sebze ve meyvelerini Türkiye'den tedarik ediyor. Rusya, özellikle şeftali alımında tam anlam..
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı
Gündem

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! “15 Temmuz FETÖ'nün planıydı.” Diyerek “Tayin olmak isteyen Kemal Batmaz’ı arardı” diye d..
Hamza Dağ duyurdu! AK Parti'ye geçiyorlar
Gündem

Hamza Dağ duyurdu! AK Parti'ye geçiyorlar

Partisinin '23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı' hazırlıklarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'AK Parti'ye milletv..
MHP'nin teklifine CHP’den ret!
Gündem

MHP'nin teklifine CHP’den ret!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında MHP'nin teklifiyle milli maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapa..
Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”
Sosyal Medya

Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, market alışverişi sırasında karşılaştığı yüksek fiyatlar nedeniyle isyan etti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23