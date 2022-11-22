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Doğa
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Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

2022-11-22 15:05:58
Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

Tabiatı ile her zaman ilgi odağı olan Karadeniz, sonbaharda başka bir güzelliğe büründü...

#1
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı bulunan ormanlık alanlarındaki sonbahar renkleri, dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

İnebolu ve Doğanyurt ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda bulunan kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, sonbahar aylarının gelmesiyle sarardı.

#3
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, Karadeniz'in kıyısında güzel görüntü oluşturdu.

#4
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

Deniz ile birleşen sonbaharın tonları, bölgedeki kıvrımlı yollardan geçenlere eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

#5
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

Doğanın sunduğu eşsiz güzellik, dronla da görüntülendi.

#6
Foto - Karadeniz sonbahar renklerine boyandı!

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