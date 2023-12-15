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Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

2023-12-15 17:39:34
Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

Ne kadar vücudumuzun dış temizliği önemli olduğu gibi iç organlarımızın da temizliği de aynı şekildedir ilk olarak karaciğer temizliği ile başlanmalıdır. Çünkü karaciğer enzimleri yüksek olduğu zaman vücudumuzun birçok organını da etkilemektedir. Karaciğer temizliği basit ve herkesin yapabileceği kadar kolaydır. 3 defa düzenli olarak yapıldığında karaciğer temizliği tamamlanmış olur. İşte karaciğer temizliğinin yapılışı…

#1
Foto - Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

1. kür tarifi; 2 su bardağı özellikle klorsuz kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar karahindibanın otu ve 1 tatlı kaşığı yine sahtera otunu atıp karıştırın. 10 dakika boyunca beklenmesini bekleyin. Bu su soğuduktan sonra sabah akşam 2 defa olmak üzere için. Ayrıca içebilirseniz aç içmeye çalışın. İçemezseniz de tok karnına için. Bu kürü özellikle 21 gün boyunca yapılmalıdır. Daha sonra 1 hafta ara verin daha sonra böyle 2 sefer daha 21 gün yapın ama 1 hafta ara vermeyi unutmayın. ( Kürü yaptıktan sonra karaciğer enzimlerine baktırın temizlik olmuş mu diye )

#2
Foto - Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

2. kür tarifi; Yine klorsuz olan ve kaynayan 2 su bardağı suyun içerisine 5-6 yaprak kadar lavantayı atın. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar kaynatın. Soğuduktan sonra özellikle yemeklerden 2 saat kadar sonra günlük o 2 su bardağı karışımı için. Yine bu karışımı da 21 gün boyunca devam edin 1 hafta ara verin. Sonra aynı şekilde toplamda 3 defa bu kürü1 er hafta ara vererek yapın. Lavantanın tadı eğer size acı gelirse bir miktar bal katıp için. (Bu kür yapıldıktan sonra karaciğer enzimlerine baktırın bir değişiklik olmuş mu?)

#3
Foto - Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

Eksik elma suyu tüketmeye çalışın. Ayrıca düzenli olarak sebze ve meyve suyu için. ( Taze ve mevsiminde olanlar tercih edilmelidir) Ara ara yoğurt suyu da tüketilmelidir. Havuç suyu, ıspanak suyu, limon suyu, greyfurt suyu da tercih edin. Yağlı gıdalardan uzak durun bu süreçte.

#4
Foto - Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

Acıyı tüketmemeye çalışın. Yine bu süreçte domateste yenmemelidir. Asidi fazla olan gıdalardan da uzak durun.

#5
Foto - Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

Paketli gıdalardan da uzak durun. Tavuk bu süreçte tüketmeyin. Hazır sütte kullanılmamalıdır.

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