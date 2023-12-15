Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor

1. kür tarifi; 2 su bardağı özellikle klorsuz kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar karahindibanın otu ve 1 tatlı kaşığı yine sahtera otunu atıp karıştırın. 10 dakika boyunca beklenmesini bekleyin. Bu su soğuduktan sonra sabah akşam 2 defa olmak üzere için. Ayrıca içebilirseniz aç içmeye çalışın. İçemezseniz de tok karnına için. Bu kürü özellikle 21 gün boyunca yapılmalıdır. Daha sonra 1 hafta ara verin daha sonra böyle 2 sefer daha 21 gün yapın ama 1 hafta ara vermeyi unutmayın. ( Kürü yaptıktan sonra karaciğer enzimlerine baktırın temizlik olmuş mu diye )