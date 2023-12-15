2023-12-15 17:39:34 Karaciğer temizliği! Karaciğeri 18 yaşına döndürüp, önemli değişiklik yapan işte yeni liste: Hasarının önüne geçiyor
Ne kadar vücudumuzun dış temizliği önemli olduğu gibi iç organlarımızın da temizliği de aynı şekildedir ilk olarak karaciğer temizliği ile başlanmalıdır. Çünkü karaciğer enzimleri yüksek olduğu zaman vücudumuzun birçok organını da etkilemektedir. Karaciğer temizliği basit ve herkesin yapabileceği kadar kolaydır. 3 defa düzenli olarak yapıldığında karaciğer temizliği tamamlanmış olur. İşte karaciğer temizliğinin yapılışı…