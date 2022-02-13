  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Karabük'te iki ayrı trafik kazası!

2022-02-13 14:04:02
Karabük'te iki ayrı trafik kazası!

Merkeze bağlı Zopran köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EE 235 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

#1
Foto - İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Kazada yaralanan Mustafa Can Y. (23) ve Mert Can Y. (22), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Mustafa Can Y. (23) ve Mert Can Y. (22), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Safranbolu-Eflani kara yolunda ise M.D. yönetimindeki 78 BD 956 plakalı otomobil, yolda çalışma yapan Karayolları çalışanı M.Y'ye çarptı. Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Safranbolu-Eflani kara yolunda ise M.D. yönetimindeki 78 BD 956 plakalı otomobil, yolda çalışma yapan Karayolları çalışanı M.Y'ye çarptı. Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dünya devi Chelsea oldu
Spor

Dünya devi Chelsea oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1'lik skorla mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.
'Hergele' yine yaptı 'hergele'liğini!
Gündem

'Hergele' yine yaptı 'hergele'liğini!

Ertuğrul Özkök'ün "hergele" diye tanımladığı İlahiyat kaçkını Ahmet Hakan, Nişantaşı'nda kız tavlama girişimlerine ara verip, AK Partililiğe..
Vinç boru yağı çaldılar! 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Vinç boru yağı çaldılar! 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuk..
Rusya Büyükelçisi Erkhov: Derdimiz Kiev değil NATO!
Gündem

Rusya Büyükelçisi Erkhov: Derdimiz Kiev değil NATO!

NATO’yu namlusunu Rusya’ya doğrultmuş bir tanka benzeten Alexey Erkhov “Tankın evine doğru hareket ettiğini gören bir kişinin elinde ise rok..
İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti
Siyaset

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair açıklamalarda bulundu...
Sarıgül bombayı patlattı!
Siyaset

Sarıgül bombayı patlattı! "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay