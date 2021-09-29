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Hayat-Aktüel
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Karabük'te feci kaza: Yaralılar var

2021-09-29 18:00:13
Karabük'te feci kaza: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Karabük-Kastamonu kara yolunda İsmail K. (50) idaresindeki 78 BM 360 plakalı otomobil, Bostanbükü kavşağında, Melek S'nin (57) kullandığı 34 AD 5777 plakalı ciple çarpıştı.

Karabük-Kastamonu kara yolunda İsmail K. (50) idaresindeki 78 BM 360 plakalı otomobil, Bostanbükü kavşağında, Melek S'nin (57) kullandığı 34 AD 5777 plakalı ciple çarpıştı.

#2
Foto - Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

#3
Foto - Yaralı sürücüler ile Nezihe P. (58) ve Recep Y. (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı sürücüler ile Nezihe P. (58) ve Recep Y. (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#4
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#5
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