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Kar yağışı sonrası halı sahadan eser kalmadı

  • Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürürken, bir halı sahanın yan ve üst koruma telleri çöktü.

  • Kar, Eskişehir'in birçok ilçesi gibi Günyüzü'nde de günlük yaşamda zorluklara yol açtı.

  • Ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşanırken 2017 yılında yapımı tamamlanan Gümüşkonak mahallesindeki halı sahanın telleri, aşırı kar nedeniyle çöktü.

  • Yan ve üst tarafındaki teller çöken saha tamamen karla kaplandı.

  • Sabah saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle çöken tellerin tamiratı için karların erimesinin beklendiği belirtildi.

  • Kar yağışı sonrası halı sahadan eser kalmadı

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