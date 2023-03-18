Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.