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Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

2023-03-18 10:55:48
Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Kar ve yağmur etkisini hissettirecek. Yeni yağış dalgası tüm yurtta etkili olmaya başladı. Birçok noktaya yeniden kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar ve yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji hafta sonu için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yeni yağış dalgası geliyor. Birçok il için kritik uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...

#2
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Yurdun birçok noktasında kar yeniden etkili oldu. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zirveye çıkıp karın tadını yaşamak isteyen vatandaşlar, yağışın aniden bastırmasıyla yolda kaldı.

#3
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Vatandaşlar yolun açılmasını bekleyip zirveye çıkarken, kimileri ise zirveyi göremeden geri döndü.

#4
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Kazdağları’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice İlçesi yükseklerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

#5
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Erken çiçek açan meyve ağaçları da kardan nasibini aldı.

#6
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin, Bursa bağlantı yolu olan bin 500 rakımlı Koca Yayla Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı trafiği felç etti.

#7
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü

#8
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#9
Foto - Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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