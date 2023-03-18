2023-03-18 10:55:48 Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak
Kar ve yağmur etkisini hissettirecek. Yeni yağış dalgası tüm yurtta etkili olmaya başladı. Birçok noktaya yeniden kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar ve yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...