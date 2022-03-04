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Kar yağışı arttı! Sürücüler yolda kaldı

2022-03-04 13:58:05
Kar yağışı arttı! Sürücüler yolda kaldı

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden yolda ilerleyemeyen sürücüler zor anlar yaşadı.

#1
Foto - Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü.

#2
Foto - İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıkan birçok tır, kar örtüsünün yanı sıra yer yer buzlanma yaşanan yolun Digor ilçesi Dağpınar beldesi mevkisinde yolda kaldı.

İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıkan birçok tır, kar örtüsünün yanı sıra yer yer buzlanma yaşanan yolun Digor ilçesi Dağpınar beldesi mevkisinde yolda kaldı.

#3
Foto - İlerleyemedikleri için tırlarını yol kenarına park eden sürücüler, Karayolları ekiplerinin güzergahı kardan temizleyip tuzlama çalışması yapmasının ardından yoluna devam etti. İranlı tır sürücülerinden İbrahim Moğle, AA muhabirine, İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıktıklarını ifade ederek

İlerleyemedikleri için tırlarını yol kenarına park eden sürücüler, Karayolları ekiplerinin güzergahı kardan temizleyip tuzlama çalışması yapmasının ardından yoluna devam etti. İranlı tır sürücülerinden İbrahim Moğle, AA muhabirine, İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıktıklarını ifade ederek "Sabah erken saatlerinden beri bekliyoruz, yollar buz, araçlarımız kayıyor, hiç gidemiyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir bekliyoruz, rampada aracımız kaya kaya durdu." diye konuştu.

#4
Foto - Sürücü Cebrail İsahaci ise ekiplerin yolları açtığını dile getirerek

Sürücü Cebrail İsahaci ise ekiplerin yolları açtığını dile getirerek "Yollarda, eğimli alanlarda buzlanma olduğu için tırlar çıkamadı. Ekipler yolda kar temizleme çalışması yaptı." ifadesini kullandı. İbrahim Pakınam da bir saatten beri yolda beklediklerini belirterek, "Yollar kardan dolayı kapandı, çünkü buzlanma vardı. Allah çalışma yapan ekiplerden razı olsun." dedi.

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