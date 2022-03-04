Kar yağışı arttı! Sürücüler yolda kaldı

Sürücü Cebrail İsahaci ise ekiplerin yolları açtığını dile getirerek "Yollarda, eğimli alanlarda buzlanma olduğu için tırlar çıkamadı. Ekipler yolda kar temizleme çalışması yaptı." ifadesini kullandı. İbrahim Pakınam da bir saatten beri yolda beklediklerini belirterek, "Yollar kardan dolayı kapandı, çünkü buzlanma vardı. Allah çalışma yapan ekiplerden razı olsun." dedi.