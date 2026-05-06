Kâr üstüne kâr: CHP'nin hisselerine çöktüğü banka parayı kırdı

İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağında oyunun kurallarının değiştiğinin altını çizen Aran, şöyle devam etti: "Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin yaptığınız işi yapay zekayla, girişimcilik ve inovasyon kültürüyle buluşturmanız gerekiyor. Oyunun içinde kalmak, hem verimliliği artırmak hem rekabet edebilmek için bu bir zorunluluk. Türkiye açısından en büyük fırsat pencerelerinden birinin de teknolojinin ve yapay zekanın verimlilik artırıcı alanda kullanılması olduğunu düşünüyorum. Burada hep bahsettiğimiz yeni bir hikâye yazmak, yapay zekayla entegre katma değerli üretimi artırmak istiyorsak bu alana daha fazla odaklanmalıyız. Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezimizle, girişimcilik alanındaki ihtisas şubelerimizle, sürdürülebilir büyümeye yönelik diğer desteklerimizle ve yatırımlarımızla ülkemizin bundan sonra yazacağı hikâyenin bir parçası olmak istiyoruz."