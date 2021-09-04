Kapısı ilk kez açıldı! İşte Afganistan'daki işkence merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, 20 yıldır bulunduğu Afganistan’da ana karargâhını kurduğu Bagram Üssü’nde yüksek güvenlikli bir de cezaevi yaptı. Terörle mücadele kapsamında yakalanan Taliban’ın üst düzey yönetici ve savaşçılarıyla El Kaide, DEAŞ ve radikal gruptakiler burada tutuluyordu. Cezaevine getirilenler, ABD ve İngiliz istihbarat servisi CIA ve MI5 tarafından sorgulanıyordu. Küba’daki Guantanamo ve Irak’taki Ebu Gureyb gibi kötü bir şöhrete sahip Bagram Cezaevi, ağır insan hakları ihlalleri ve işkencelerle anılıyordu.