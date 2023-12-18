2023-12-18 13:44:47 Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası
İstanbul Çekmeköy'de, gençlerin asansör eğlencesi sinir bozdu.
“Amin” videosuyla ünlenmişti! “Başörtülü” fenomen öyle bir şey yaptı ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Heh, bir bu eksikti
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Gören, “Bu nasıl bir şey” diyor! En fazla o dost ülkeye gönderiliyor
Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… “Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!”
Kadınları öldürüp kemiklerini satıyorlar! Neresi olduğunu duyunca şok olacaksınız! Böyle gelenek olmaz olsun! Resmen dehşet
Bu içecek, her yudumda şifa dağıtıyor! Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri yüzyıllar önce tarifi vermiş… Bir tek ölüme çaresi yok
Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi başladı! Masaya öyle bir rakam geldi ki, olursa işçiler bayram eder
Hazırlıklı olun! Japon deprem uzmanı net konuştu: Beklenen deprem geliyor! O bölge için uyarı geldi: Zemin çok kötü! Özellikle…
İstanbul Çekmeköy'de, gençlerin asansör eğlencesi sinir bozdu.
Metroya gitmek için asansöre binenler kapının kapanmasını beklerken, asansörün yanında oturan bir genç düğmeye bastığı için kapı kapanmadan açıldı.
Bir türlü kapanmayan kapı, vatandaşları mağdur ederken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, M5 Çekmeköy-Üsküdar Metro Hattı, Çekmeköy Durağı'nda meydana geldi.
Çekmeköy Meydan'daki metro asansörünün önüne gelen bir grup genç, düğmesine bastıkları asansörü uzun süre meşgul etti.
Metroya gitmek için asansöre binen bir vatandaş önce ne olduğunu anlamadı.
Gençlerin düğmeye basmasıyla kapanmak üzere olan kapı yeniden açıldı.
Kapının açılmasına sinirlenen vatandaş gençlere tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23