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Türkiye
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Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

2023-12-18 13:44:47
Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

İstanbul Çekmeköy'de, gençlerin asansör eğlencesi sinir bozdu.

#1
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Metroya gitmek için asansöre binenler kapının kapanmasını beklerken, asansörün yanında oturan bir genç düğmeye bastığı için kapı kapanmadan açıldı.

#2
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Bir türlü kapanmayan kapı, vatandaşları mağdur ederken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#3
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Olay, M5 Çekmeköy-Üsküdar Metro Hattı, Çekmeköy Durağı'nda meydana geldi.

#4
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Çekmeköy Meydan'daki metro asansörünün önüne gelen bir grup genç, düğmesine bastıkları asansörü uzun süre meşgul etti.

#5
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Metroya gitmek için asansöre binen bir vatandaş önce ne olduğunu anlamadı.

#6
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Gençlerin düğmeye basmasıyla kapanmak üzere olan kapı yeniden açıldı.

#7
Foto - Kapı bir türlü kapanmadı! Gençlerden vatandaşlara eşek şakası

Kapının açılmasına sinirlenen vatandaş gençlere tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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