2021-06-22 04:08:28 Kapadokya’da görsel şölen
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya, gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarıyla görsel bir şölene ev sahipliğinde bulundu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya, gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarıyla görsel bir şölene ev sahipliğinde bulundu.
Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.
Göreme’den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.
Balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.
Kapadokya; Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri olmak üzere oldukça büyük bir bölgeyi kapsıyor.
Kapadokya ayrıca Farsçada 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına geliyor.
Bunun nedeni ise daha önce bölgede atların sergilenmesinden kaynaklanıyor.
Balon turu dışında; gondol veya sürat motoru kullanarak çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.
Bu toprakların ilk misafirleriyse Asurlular, Hititler, Persler, Frigyalılar ve Romalılar.
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