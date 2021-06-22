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Yaşam
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Kapadokya’da görsel şölen

2021-06-22 04:08:28
Kapadokya’da görsel şölen

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya, gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarıyla görsel bir şölene ev sahipliğinde bulundu.

#1
Foto - Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

#2
Foto - Göreme’den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Göreme’den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

#3
Foto - Balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.

Balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.

#4
Foto - Kapadokya; Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri olmak üzere oldukça büyük bir bölgeyi kapsıyor.

Kapadokya; Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri olmak üzere oldukça büyük bir bölgeyi kapsıyor.

#5
Foto - Kapadokya ayrıca Farsçada 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına geliyor.

Kapadokya ayrıca Farsçada 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına geliyor.

#6
Foto - Bunun nedeni ise daha önce bölgede atların sergilenmesinden kaynaklanıyor.

Bunun nedeni ise daha önce bölgede atların sergilenmesinden kaynaklanıyor.

#7
Foto - Balon turu dışında; gondol veya sürat motoru kullanarak çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.

Balon turu dışında; gondol veya sürat motoru kullanarak çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.

#8
Foto - Bu toprakların ilk misafirleriyse Asurlular, Hititler, Persler, Frigyalılar ve Romalılar.

Bu toprakların ilk misafirleriyse Asurlular, Hititler, Persler, Frigyalılar ve Romalılar.

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