Milli maç performansı gündem oldu! Fransa'dan N'Golo Kante açıklaması!
Milli maç performansı gündem oldu! Fransa'dan N'Golo Kante açıklaması!

Kolombiya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 mağlup eden Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maçın ardından N'Golo Kante hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında Kolombiya Milli Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante, 35. yaş gününde kaptan olarak sahadaydı. Kolombiya'ya karşı etkili bir oyun sergileyen futbolcu, 76 kez topla buluştu.

İşte Deschamps'ın o sözleri: 'KANTE İÇİN HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK' "Bu bir kanıt. N'Golo'nun oyun seviyesi konusunda hiçbir soru işareti yok. Suudi Arabistan'da iken de böyleydi. Seviyesini korumak onun yapacağı bir iş. Zaten çok fazla deneyimi var. Kalitesi mevcut, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. Birçoğu için bu Dünya Kupası, ilk büyük turnuvaları olacak. N'Golo'nun yüzünde her zaman bir gülümseme var, sorun yok."

'DÜNYA KUPASI'NDA OLABİLECEK BİRÇOK ORTA SAHA OYUNCUSUNDAN BİRİ' "Dünya Kupası'nda olabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri. Kadroda olabilecek başka oyuncular da var. Genişletilmiş bir kadroda bile bazı çok iyi oyuncuları seçemeyeceğim çünkü, bence bugün daha iyi oyuncular mevcut." N'Golo Kante'nin Fransa Milli Takımı'nda oynadığı pozisyonda Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ve Warren Zaire-Emery gibi yıldız isimler alternatifler arasında yer alıyor./ kaynak: haber7

