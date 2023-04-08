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Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

2023-04-08 11:07:45
Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına listelerini açan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, 4 partiye toplam 25-30 kişilik kontenjan ayrılacağını açıkladı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak. 4 partinin CHP'den istediği kontenjan sayısı ise 55'i buluyor. Kıran kırana pazarlıkların devam ettiği görüşmelerde CHP'nin teklifine yakın bir sonucun çıkması bekleniyor.

#1
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Kendi teşkilatlarının üstünü çizerek milletvekili aday listesinin önemli bölümünü DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye açan CHP'nin planı ortaya çıktı.

#2
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

4 partinin CHP'den 55 kişilik kontenjan istediğini açıklayan eski CHP'li Sevigen, "CHP içinde güvendiğim dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi.

#3
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

CHP ise DEVA'ya 10, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 3, Demokrat Parti'ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor. Pazarlıklar devam ediyor ancak bu sayı muhtemelen 25-30 kontenjan arasında nihayete erecek" bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

"CHP NE DERSE 'TAMAM' DEMEK ZORUNDALAR" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirten Sevigen, "CHP'nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum.

#5
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Sonuçta bu partiler zaten tek başına meclise giremeyecek olan partiler. CHP ne derse 'Tamam' demek zorunda olan partiler. 25-28 ya da 30 kontenjan verilerek bu süreç kapanır diye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

MEHMET SEVİGEN: 'LİSTE KRİZİ CHP'DE İSTİFALARI GETİRECEK' Altılı Masa'daki diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için parti içinde sandığı yasaklayan CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. CHP'li isimlerin saf dışı bırakılması anlamına gelen bu tutum, teşkilatlardaki öfkeyi artırdı.

#7
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak.

#8
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu" dedi. Sevigen, İyi Parti'den de HDP'yle yakınlaşmadan dolayı Kılıçdaroğlu'na oy çıkmayacağını söyledi.

#9
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

ORTAK LİSTE TALİMATİ KANDİL'DEN CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlerin hesap sorması gerekiyor.'' dedi.

#10
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Bebek katili hain, muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şu ifadeyi kullandı: ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.

#11
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime gireceği netleşti.

#12
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Günler öncesinden bunun zeminini hazırlayıp parti teşkilatlarında temayül yoklaması yaptırmayan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, böylelikle birçok CHP'li siyasiyi de listesinden tasfiye etmiş oldu.

#13
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin "ittifak içinde ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kendi amblemi altında birleşme konusunda ısrar edince müzakereler çıkmaza girdi.

#14
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

İyi Parti'nin de kendi listelerine dışarıdan isim kabul etmemesi sebebiyle CHP aday listesini 4 partiye açtı. Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun partisiyle ilişiği kesilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu karar, CHP'li birçok siyasiyi adaylık yarışında safdışı bıraktı.

#15
Foto - Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı

İttifakın küçük partilerine yer açabilmek için kendi teşkilatlarında sandık kurulmasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak son seçimi öncesi birçok CHP'li ismin üstünü çizerek kontenjanının önemli bölümünü 4 farklı partinin adaylarına ayırdı.

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