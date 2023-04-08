2023-04-08 11:07:45 Kandil'in talimatı sonrası 7'li koalisyonda ortak liste krizi! "Ne vereyim abime" pazarlığı
Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına listelerini açan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, 4 partiye toplam 25-30 kişilik kontenjan ayrılacağını açıkladı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak. 4 partinin CHP'den istediği kontenjan sayısı ise 55'i buluyor. Kıran kırana pazarlıkların devam ettiği görüşmelerde CHP'nin teklifine yakın bir sonucun çıkması bekleniyor.