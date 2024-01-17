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Spor
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Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

2024-01-17 08:24:32
Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı. Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyunculardan biri Fransa Ligi'ne, diğeri ise 1. Lig'e transfer oluyor. İşte o isimler ve yeni takımları...

#1
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic ile kadrosuna takviye yaptı.

#2
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

Arayışlarını sürdüren Kanarya'da 2 yıldız oyuncuyu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

FORMA GİYEMEDİĞİ İÇİN AYRILMAK İSTEDİ Bunun üzerine Fenerbahçe, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid'e kiralama önerisini sundu.

#4
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

İspanyol kulübünün de oyuncuyu satmak istediği ancak öneriye olumlu baktığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

#5
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

Çağlar bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta süre aldı. Forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyordu. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

#6
Foto - Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...

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