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Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

2024-05-04 13:21:59
Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yeni sezon için de ilk hamlesini yaptı. Avrupa kupalarına katılacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın da onayıyla ilk transferini Süper Lig ekibinden yaptı. İşte o yıldız oyuncu ve transferin maliyeti...

#1
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de artık tek hedef lig şampiyonluğu... bu hafta deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

#2
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon birçok rekora da imza atmayı başardı.

#3
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok rekora ve ilklere de imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 19 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ligde de kendisine ait olan 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu 10 maça çıkardı.

#4
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, son 31 dış saha maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik alarak, mağlubiyet yaşamadı.

#5
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı.

#6
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini Fatih Karagümrük'ün yıldızı Levent Mercan ile gerçekleştirdi.

#7
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu.

#8
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Pazarlıklarda 2 milyon Euro + bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

#9
Foto - Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in hazine oyuncusu imzayı attı: İşte maliyeti...

Fenerbahçe yönetimi, Levent Mercan transferiyle birlikte yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu. Sabah'a göre; Sarı- lacivertliler, Oosterwolde-Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı. Hollandalı oyuncuya çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulacak.

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