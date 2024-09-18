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Yaşam
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Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

2024-09-18 18:18:35
Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Antalya'da sulama kanalında cesedi bulunan kişinin parmak izinden kimliği tespit edildi.

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Foto - Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Antalya'da sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, parmak izinden Ersin Akman (27) olduğu belirlendi.

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Foto - Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak’ta meydana geldi. Sulama kanalında sazlık alanda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan parmak izi çalışmasında ölen kişinin Ersin Akman olduğu tespit edildi. Akman'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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