2021-07-01 16:34:44 Kanal İstanbul için para basıldı!
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı.
Kanal İstanbul hatıra parası bastı. Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.
KİŞİ BAŞI BİR ADET ALINABİLECEK - Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.
DARPHANE MAĞAZASINDA SATILACAK - Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.
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