Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

"Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk. Yarın istesek 15 gün içerisinde bu rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." "Hocamızla konuşuyoruz çok. 11 transfer yaptık ama eksik olan bölgeler neyse buralara da yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın da da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içinde olmak. İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız."