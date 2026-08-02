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Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

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Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Muhammed Salah transferiyle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.

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Foto - Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Papara Park Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına dair bilgi veren Başkan Doğan şunları söyledi:

#2
Foto - Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

"Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk. Yarın istesek 15 gün içerisinde bu rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." "Hocamızla konuşuyoruz çok. 11 transfer yaptık ama eksik olan bölgeler neyse buralara da yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın da da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içinde olmak. İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız."

#3
Foto - Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ta yeni gelişme var mı' sorusuna yanıt

Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Doğan, bir basın mensubunun "Süreç devam ediyor mu?" sorusunu ise "Süreç devam ediyor demedim ben hiç. Şu an böyle bir anlaşma yok" diyerek yanıtladı.

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