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Yaşam
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Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

2023-08-21 09:22:31
Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Arnavutköy’de kanadından yaralanan Kara Leylek göç yolculuğuna devam edemiyor.

#1
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Arnavutköy'de kanadı yaralanan Kara Leylek göç yolculuğuna devam edemiyor. Nadir görülen rengi diğer leyleklere nazaran siyah olduğu için Kara Leylek olarak adlandırılan leylek, mahalle sakinlerinin beslemesi ve tedavi etmeye çalışmasıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Mahalle sakinleri havalar soğumadan ve diğer hayvanlara yem olmadan tedavilerinin yapılması için yetkililerden yardım istedi.

#2
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Leyleklerin göç yolcuğu boyunca kullandığı rota arasında yer alan Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde yeşil alanlara ve evlerin çatısına inen leylekler birkaç gün dinlendikten sonra göç etmeye devam ediyor.

#3
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Nadir görülen ve siyah renginden dolayı diğer leyleklerden ayrı tutulan Kara Leylek İmrahor Mahallesi’nde yaralanan kanadı nedeniyle yolculuğuna devam edemiyor. Mahallede bulunan yeşil alanlarda yaralı şekilde duran leyleği fark eden mahalle sakinleri leyleği tedavi etmek ve beslemek için çaba sarf ederken, yetkililerden de yardım istedi.

#4
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Mahalle’de yaşayan ve leyleğin şu anda bakımlarını üstlenen Şerif Can isimli mahalle sakini, “Bir haftadır burada ben denk geldim yetkililere de haber vermek istedim.

#5
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Yem ve su verdim ama kanadı sakat uçamıyor. Buraya yazın gelip kışın gidiyorlar rengi de siyah.

#6
Foto - Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Kanadı kırılmış bu nedenle uçamıyor. Ekmek veriyoruz yiyor genelde ama başka ne yediğini bilmiyorum sokak köpeklerine falan da yem olsun istemiyorum” şeklinde konuştu.

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