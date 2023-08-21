Kanadı yaralandı göç yolculuğu yarım kaldı

Arnavutköy'de kanadı yaralanan Kara Leylek göç yolculuğuna devam edemiyor. Nadir görülen rengi diğer leyleklere nazaran siyah olduğu için Kara Leylek olarak adlandırılan leylek, mahalle sakinlerinin beslemesi ve tedavi etmeye çalışmasıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Mahalle sakinleri havalar soğumadan ve diğer hayvanlara yem olmadan tedavilerinin yapılması için yetkililerden yardım istedi.