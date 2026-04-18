Kanadalılar duyurdu: Türkiye'nin o ilinde petrol bulduk
Kanadalılar duyurdu: Türkiye'nin o ilinde petrol bulduk

Kanadalı Trillion Energy International Inc., Türkiye'deki son çalışmalarında petrol keşfi yaptığını duyurdu. Keşifle ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Trillion Energy International Inc., Türkiye'nin güneydoğusundaki Çetinkaya-1 (C-1) kuyusunda hafif petrol keşfetti .

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak ilindeki M47C3,C4 bloğunda bulunan C-1 arama ve değerlendirme kuyusunda, Kretase dönemine ait Beloka ve Mardin Grubu karbonatları içinde 32,4° API değerinde hafif petrol varlığı başarıyla doğrulandı.

Sonuçlar, hem Beloka hem de Mardin formasyonlarında hidrokarbon içeren aralıkları ve hafif petrol içeren kırıklı dolomitik petrol rezervuarını doğruladı. 76,6 metrelik brüt rezervuar aralığı içinde 38,0 metreye kadar net petrol rezervi tespit edildi.

Sondaj, sirkülasyon kaybı nedeniyle 2.455 metrede durdurulduğu için, hedeflenen 250-350 metrelik rezervuar bölümünün sadece yaklaşık 38 metresine ulaşıldı. Sondajın erken sonlandırılması nedeniyle, rezervuarın ek bir bölümü (yaklaşık 160 metre) henüz delinmemiş durumda kaldı.

Şimdi ise, petrol kolonunun önemli ölçüde daha büyük olduğu tahmin edilen, yaklaşık 75-100 metre daha yüksekteki yapısal tepeyi hedeflemek üzere ek bir yan sondaj kuyusu (C-1ST) açılması planlanıyor.

M47C3,C4 bloğu, Türkiye'nin en büyük karasal petrol keşfi olan ve aynı Beloka ve Mardin Grubu karbonat rezervuarlarından üretim yapan Şehit Aybüke Yalçın sahasının yaklaşık 11 km güneydoğusunda yer almaktadır. Trillion Energy, C-1'de gözlemlenen rezervuar özelliklerinin (petrol yoğunluğu, gözeneklilik ve kırık kaynaklı akış dahil) yakındaki üretim yapan sahalarınkine doğrudan benzer olduğuna ve Kuzey Kurşun petrol keşfinin ticari potansiyelini güçlendirdiğine inanmaktadır.

