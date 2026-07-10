Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor
ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden patlak vermesi sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son gelen haberlere göre, akaryakıta indirim geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden patlak vermesi sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son gelen haberlere göre, akaryakıta indirim geliyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatına üst üste gelen zamlardan sonra indirim haberi duyuruldu.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorin grubunda 2,16 lira indirim yapılacak. İndirim pompaya 11 Temmuz Cumartesi tarihinden itibaren yansıyacak.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği şu an için beklenmiyor.
28 Şubat'ta ABD'nin ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve 107 gün süren savaş brent petrol fiyatlarını yukarı doğru baskılamıştı.
Bu çerçevede bu hafta içerisinde 1,31 kuruş ve 76 kuruşluk zamların ardından bugünden itibaren motorin grubunda 3,09 lira fiyat artışı uygulanmıştı. Bu hafta gelen üçüncü zamdan sonra motorin grubunda bu gece yarısından itibaren 2,16 lira indirim yapılması bekleniyor. KAYNAK: TGRT HABER
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