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Ekonomi
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Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

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Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden patlak vermesi sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son gelen haberlere göre, akaryakıta indirim geliyor.

#1
Foto - Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatına üst üste gelen zamlardan sonra indirim haberi duyuruldu.

#2
Foto - Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorin grubunda 2,16 lira indirim yapılacak. İndirim pompaya 11 Temmuz Cumartesi tarihinden itibaren yansıyacak.

#3
Foto - Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği şu an için beklenmiyor.

#4
Foto - Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

28 Şubat'ta ABD'nin ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve 107 gün süren savaş brent petrol fiyatlarını yukarı doğru baskılamıştı.

#5
Foto - Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor

Bu çerçevede bu hafta içerisinde 1,31 kuruş ve 76 kuruşluk zamların ardından bugünden itibaren motorin grubunda 3,09 lira fiyat artışı uygulanmıştı. Bu hafta gelen üçüncü zamdan sonra motorin grubunda bu gece yarısından itibaren 2,16 lira indirim yapılması bekleniyor. KAYNAK: TGRT HABER

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