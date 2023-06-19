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Ekonomi
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Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

2023-06-19 20:01:42
Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Ekonomist Peter Schiff, dünyanın en büyük fonlarından biri olan ABD merkezli BlackRock’ın Bitcoin ETF’si başvurusuyla kısa yoldan köşeyi döndüğünü açıkladı.

#1
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Yakın zamanda kripto para piyasası yatırımcıları için belki de en heyecan verici gelişme dev varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın Bitcoin ETF’si için başvuru yapması oldu.

#2
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Gelişme, Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinin de yeniden güven tazelemesine neden oldu.

#3
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, BlackRock’ın bu başvurusu her ne kadar Bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımcılarını mutlu etse de, bankanın bu hamlesinde bir bit yeniği arayanlar da yok değil.

#4
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Benzinga’dan Shanthi Rexaline’in haberine göre, Ekonomist Peter Schiff, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusuyla ‘hızlı bir vurgun’ yapmış olabileceğini öne sürüyor.

#5
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, geçen hafta Perşembe günü spot Bitcoin ETF’si için başvuruda bulundu. Şirketin bu başvurusu, kripto para birimi alanında bir dalgalanma yarattı.

#6
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

ETF’nin, iShares Bitcoin Trust olarak adlandırılması planlanıyor. Varlıkların, temel olarak Coinbase Global tarafından tutulan Bitcoin'lerden oluşması öngörülüyor ve Coinbase’in güven merkezli koruyucu bir hizmet vermesi bekleniyor.

#7
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Ancak kriptoya tamamen şüpheyle yaklaşan ve Bitcoin’in karşısında yer alan Ekonomist Peter Schiff, BlackRock'ın Bitcoin ETF'si başvurusunun art niyetli olabileceğini öne sürüyor. Ekonomist, yatırım şirketinin, önceki başvuruların reddedildiğini bilmesine rağmen başvuruda bulunmasının, haberlerin yaratacağı rüzgardan kâr sağlamaya çalışma amacı taşıdığını iddia ediyor.

#8
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Schiff, BlackRock'un Bitcoin'deki düşüşü satın almış ve ardından haberlerin kriptoyu zirveye taşıyacağını bilerek EFF'ye başvurmuş olabileceğini söylüyor. Schiff, bunun, firmanın kriptoyu büyük bir kazanç karşılığında satmasına olanak tanıyacağını da sözlerine ekliyor. Twitter üzerinden 17 Haziran’da yaptığı açıklamada Schiff, şunları söylüyor: “Önceki tüm başvuruların reddedildiğini bildikleri halde BlackRock neden bir Bitcoin ETF'si için başvurdu? Belki BlackRock Bitcoin'i son düşüşte satın aldı, ardından haberlerin bir ralli ile sonuçlanacağını bilerek bir ETF başvurusunda bulundu ve bu da elindeki Bitcoin'leri büyük bir kazanç karşılığında satmasını sağladı.”

#9
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Schiff'in daha önce reddedilen başvurularla ilgili yorumu gerçeklerden çok uzak değil. SEC, 2022 yılının ortalarında, Grayscale Investment'ın amiral gemisi olan Grayscale Bitcoin Trust'ı bir ETF’ye dönüştürme başvurusunu reddetmişti. Grayscale daha sonra düzenleyiciye karşı dava açmış ve düzenleyicinin Bitcoin vadeli işlemlerini onaylarken bile spot Bitcoin ETF'lerini reddederek keyfi davrandığını belirmişti. 2022 yılının sonlarında Wisdomtree Bitcoin Trust da, yetersiz yatırımcı koruması olduğu gerekçesiyle SEC tarafından reddedilmişti.

#10
Foto - Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

BlackRock'un hamlesi, SEC'in Coinbase ve Binance gibi kripto borsalarına karşı bir savaş hazırlığında olduğu bir zamanda geldi. Düzenleyici SEC, kayıt dışı menkul kıymetlerin ticareti için bu borsalara karşı dava açmış ve birkaç altcoin bu haberler nedeniyle yeni dipler yapmıştı. Bitcoin şu an 26.500 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan kripto para piyasasının en hacimli parasının, yükselişini ne kadar devam ettirip ettirmeyeceği ise merak ediliyor.

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