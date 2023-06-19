Kan emici BlackRock tek bir hamleyle köşeyi döndü

Schiff, BlackRock'un Bitcoin'deki düşüşü satın almış ve ardından haberlerin kriptoyu zirveye taşıyacağını bilerek EFF'ye başvurmuş olabileceğini söylüyor. Schiff, bunun, firmanın kriptoyu büyük bir kazanç karşılığında satmasına olanak tanıyacağını da sözlerine ekliyor. Twitter üzerinden 17 Haziran’da yaptığı açıklamada Schiff, şunları söylüyor: “Önceki tüm başvuruların reddedildiğini bildikleri halde BlackRock neden bir Bitcoin ETF'si için başvurdu? Belki BlackRock Bitcoin'i son düşüşte satın aldı, ardından haberlerin bir ralli ile sonuçlanacağını bilerek bir ETF başvurusunda bulundu ve bu da elindeki Bitcoin'leri büyük bir kazanç karşılığında satmasını sağladı.”