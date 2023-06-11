2023-06-11 23:28:46 Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu.
Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef oldu.
Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvanseverler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvanseverler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.
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