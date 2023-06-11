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Türkiye
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Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

2023-06-11 23:28:46
Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu.

#1
Foto - Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef oldu.

#2
Foto - Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvanseverler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvanseverler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.

#3
Foto - Kan donduran vahşet! 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.

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