Kan donduran olay iddia! Babam, ‘şeytan çocuk’ derdi'! İki kardeş babalarına 20 sene sonra dava açtı! Mezar açıldı

20 YIL SONRA DAVA AÇILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezlekeyle gönderilen soruşturma sonucunda 27 Ekim 2023’te iddianame hazırlandı. İddianamede baba, anne ve teyzenin ifadelerinin birbiriyle çeliştiği, ayrıca babanın savcılık ve polis ifadelerinin de tutarsız olduğu belirtildi. İddianamede, sanık babanın bebeğin ölümünü ilk kez 7 yıl sonra 1 Haziran 2010 tarihinde Aydın, Söke Kaymakamlığı’na bildirdiği belirtildi. CENAZE MERASİMİ DÜZENLENMEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI Hazırlanan iddianamede, ilahiyat fakültesi mezunu baba Hüseyin K.’nin dininin gereği üzere cenaze merasimi düzenlemeden bebeğini erken saatlerde arkadaşıyla defnetmiş olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlatıldı. Sanığın olası kastla nitelikli kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ! İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen ilk duruşmaya, üç kardeşin yanı sıra kardeşlerden D.K de şikayetçi olarak katıldı. Eşiyle Aydın’da yaşayan sanık Hüseyin K. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık Hüseyin K. savunmasında, suçlamaların asılsız olduğunu ve üzerine tiyatro oynandığını ileri sürdü. Suçlamaları anlamakta zorlandığını söyleyen sanık baba, “İddialara konu olan bebeğim 6 kilo doğmuştur. Her çocuğumuza kendi özelliklerine göre ilgi gösterdik. Vefat öncesi eşim bebeğin merdivenden yuvarlandığını söyledi. Kontrol ettim herhangi bir bulgu yoktu. Eşimin anlattığına göre o gün biraz ateşlenir gibi olmuş. Akşam bir şeyi yoktu. Sabaha karşı eşim beni kaldırdı. Çocuk hareketsizdi. Nabzı atmıyordu. Vefat ettiğini anladım.” dedi. Sanık Hüseyin K. maddi imkanlarının yetersiz olduğunu, daha önceden vefat eden bebeğinin cenaze masraflarını karşılayamadığını ve aynı sıkıntıları yaşayacağı düşüncesiyle defin işlemlerini kendisinin yaptığını belirterek beraatini istedi. Şikayetçi kardeşler de babalarından gördükleri eziyet nedeniyle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, bir sonraki duruşma anne ve teyzenin dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.