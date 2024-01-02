Kan donduran olay iddia! Babam, ‘şeytan çocuk’ derdi'! İki kardeş babalarına 20 sene sonra dava açtı! Mezar açıldı

ANNE: MERDİVENDEN DÜŞTÜ Anne Ceyhan K. de olay günü Armağan’ın merdivenlerden düştüğünü, kafasının şiştiğini, ancak maddi durumları olmadığı için hastaneye götüremediklerini, acılarından dolayı kocasının ölüm olayını yetkililere bildirmediğini, kocasının arkadaşıyla birlikte bebeği defnettiğini anlattı. BİRLİKTE GÖMDÜĞÜ ARKADAŞI DA İFADE VERDİ! Sanık baba ile birlikte bebeği gömen arkadaşı Ahmet Ç. ifadesinde, Hüseyin K.’nin bebeğinin ölmeden önce hasta olduğunu, ancak doktorlara güvenmediği için bebeği hastaneye götürmediğini, olay günü sabah Hüseyin’in evine gittiğinde Armağan’ın öldüğünü öğrendiğini, Hüseyin bebeği tek başına defnedeceğini, onu yalnız bırakmamak için yanında gittiğini, sabah saat 08.00 sıralarında cenaze namazını kılarak bebeği defnettiklerini söyledi. İKİ KARDEŞİN DAHA İFADESİ ALINDI Soruşturma sürecinde baba Hüseyin K.’nın yaşayan 9 çocuğundan biri olan E.K. ile D.K.’nin de ifadesine başvuruldu. E.K. kardeşlerinin aksine babasının kardeşlerini darp etmediğini, kardeşinin olay öncesinde herhangi bir kaza da geçirmediğini, rahatsızlığının da olmadığını söylerken; D.K. babasının Armağan’ı dövdüğünü, susmayınca eşarpla boynunu sıkıp susturmaya çalıştığını, sabah uyandıklarında anne ve babasının kardeşlerinin öldüğünü söylediğini anlattı. BEBEĞİN MEZARI AÇILDI Savcılık tarafından, 9 Haziran 2022 tarihinde sanık babanın gösterdiği yerde “fethi kabir” (cenazenin incelenmesi için mezarın açılması) işlemi yapıldı. Açılan mezarda iki farklı bebek cesedi bulundu, yapılan DNA incelemesinde bulunan bebek kemiklerinden birinin sanık babanın DNA’sıyla uyumlu olduğu saptandı.