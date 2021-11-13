2021-11-13 11:33:37 Kan donduran olay! 2 kadını bagaja kapatıp yaktılar
Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.