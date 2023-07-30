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Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

2023-07-30 16:59:25
Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

Muş'ta 3 yıl önce iki akraba aile arasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği husumet barışla sonuçlandı.

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Foto - Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

Muş'ta 3 yıl önce yaşanan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, tarafların araya girmesiyle Lale Camisi’nde düzenlenen barışla sonuçlandı.

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Foto - Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

Törende aileler, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek dualar edip, el sıkışarak kan davasına son verdi.

#3
Foto - Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bu memleketin en önemli özelliğinin huzur, sükûn ve mutluluk olduğunu belirterek, "Malumunuz bugün buraya hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Ben bu barış için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun. Bu memleketin en önemli özelliği huzur, sükûn ve mutluluktur. Bizim için her canlı önemlidir. Böyle bir dine mensup olan, böyle değerlere mensup olan bizlerin birbirimizi incitmesi ve küs durması beklenmemeli. Bizim evlatlarımıza bırakacağımız miras; para, pul ve mal mülk değil. Huzur ve güzel ahlaktır. Eğer bizler huzur ve güzel ahlak bırakmıyorsak bu dünyadan göçtükten sonra da mesulüz. Bugün burada iki ailenin büyükleri bir barışın tesisi için çaba sarf ettiler. Bizler de bu barışa şahitlik etmek için bir araya geldik. İşte hayrın anahtarı ve şerrin kilidi olmak için buradayız. İnşallah bu barış az sonra gerçekleşecek. Herkes söz verecek Kur’an-ı Kerim’in altından geçecek. Kur’an-ı hayatımıza nakşederek sözümüzü tutmamız lazım. Söz verdin mi ertesi gün tekrar bozmak yok. Dolayısıyla sözümüzün daim olmasını, huzurumuzun sürekli olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" dedi.

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Foto - Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua okunmasıyla sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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