2024-07-19 13:45:02 Kan davası barışla sona erdi
Bitlis'in Merkez ilçesine bağlı Aşağı Karaboy köyünde 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında başlayan husumet, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de araya girmesiyle barışla neticelendi. Bitlis'te 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında istenmeyen olaylar yaşanmış ve maalesef kan dökülmüştü. Aileler arasında başlayan kan davası yürütülen girişimler sonucunda Bitlis merkezde bulunan bir düğün salonunda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen barış töreni ile sona erdi.