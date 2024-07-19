Kan davası barışla sona erdi

Her iki ailenin daveti üzerine Bitlis'e giden ve burada bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, "Aşağı Karaboy köyüne bizzat giderek Urfan ve Yalçın ailelerini evlerinde ziyaret ettim. Öncelikle gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Her iki ailenin de barış yapmak için bu girişime gönüllü olması bizleri sevindirdi. Bugün burada, Yalçın ve Urfan ailelerinin yıllardır süregelen husumetlerini sonlandırmak ve barışın şahitleri olmak üzere toplandık. Bu anlamlı günde, binlerce yüreğin bir araya gelmesiyle oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, buradaki herkesin gönüllerinde derin izler bırakacaktır. İnsanlığımızın en güzel erdemlerinden biri olan affetme ve barışma duygusuyla doluyuz. Düşmanlıkların yerine kardeşliğin, öfkenin yerine sevginin hüküm sürdüğü bir geleceği birlikte inşa etmek için buradayız" diye konuştu.