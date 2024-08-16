  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bir günde 47 yangın olur mu? Bu işte bir iş var… Bakan açıkladı: Gözaltılar var

Motosiklet, minibüsün açılan kapısına çarptı

TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Skandal! "Türkler domuz etli döner yemeye başladı"

İHA'ların kritik parçasını vermeyen Kanada, Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize o uçağı satar mısınız?

İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde

En güçlü orduya sahip Müslüman ülke açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

S-400'ler neden kullanılmadı? Mete Yarar çılgına döndü, bağırdı, esti gürledi

Türkiye'yi "7 kilise kehaneti" ile işgal planı! Büyük oyunu oynamaya başladılar, Türkiye hamle yapmalı
#1
Foto - Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 07 FLP 48 plakalı kamyon ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36), Erdal K. (75), Erdal Talha Ç. (2) yaralandı. Otomobil içinde bulunan Sabahat Karagöz (74) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yaralılar olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sek edilirken, Sabahat Karagöz'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irkçı Ümit Özdağ yalan, iftira ve provokasyondan vazgeçmiyor
Gündem

Irkçı Ümit Özdağ yalan, iftira ve provokasyondan vazgeçmiyor

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından ..
ABD ve İngiltere saldırıya geçti! Orta Doğu'da sıcak saatler
Dünya

ABD ve İngiltere saldırıya geçti! Orta Doğu'da sıcak saatler

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, İran destekli Husiler'in kontrolündeki Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ülkenin batısında..
Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük korkaklık! Biraz önce aldıkları kararı tüm dünyaya duyurdular
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük korkaklık! Biraz önce aldıkları kararı tüm dünyaya duyurdular

Geçmiş dönemce Türkiye'ye KKTC konusunda bazı sözler veren Rusya, ABD, Fransa ve Rumların tepkisinden korkarak bu düşüncesinden geri adım at..
Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 315 gündür aralıksız devam ediyor. Katar Dış..
Kuzey Irak'a giden Fulya Öztürk fenalaştı imdadına Mehmetçik yetişti
Gündem

Kuzey Irak'a giden Fulya Öztürk fenalaştı imdadına Mehmetçik yetişti

Gazeteci Fulya Öztürk, özel izinle gittiği Kuzey Irak’ın TSK’nın operasyon bölgelerini görüntülemişti. Öztürk'ün bölgede aniden fenalaştığı ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı kritik atama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23