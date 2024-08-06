2024-08-06 09:33:16 Kamyonetle traktör çarpıştı
Van’ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Van’ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Alikelle Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NH 506 plakalı Fiat Doblo ile traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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