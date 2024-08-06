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Aktüel
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Kamyonetle traktör çarpıştı

2024-08-06 09:33:16
Kamyonetle traktör çarpıştı

Van’ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

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Foto - Kamyonetle traktör çarpıştı

Alınan bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Alikelle Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NH 506 plakalı Fiat Doblo ile traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

#2
Foto - Kamyonetle traktör çarpıştı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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