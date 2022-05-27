2022-05-27 16:25:23 Kamyonet, tıra çarptı: 1 yaralı
Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Adana- Karataş kara yolunda meydana gelen kazada, Yusuf Kızıltoprak'ın kullandığı 01 NIE 64 plakalı kamyonet, önünde seyreden Şahin Öngüç idaresindeki 73 AAN 448 plakalı tıra çarptı.
Kaza sonucu sürücü, aracında sıkıştı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kızıltoprak, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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